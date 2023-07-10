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عربي-دولي
جريمة بشعة... هكذا قتلت إبن زوجها بسبب "5 دولارات"
Lebanon 24
10-07-2023
|
06:34
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ سيّدة قتلت إبن زوجها البالغ من العمر 23 عاما، بواسطة سكين، بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 50 ألف ليرة سورية، أيّ نحو 5 دولارات.
وأضاف أن الجريمة وقعت في منطقة كسرة السرور في ريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد". (الحرة)
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