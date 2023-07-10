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نشر رسالة قديمة خاصة جدا بعثها خامنئي لسليماني حينما كان في مهمة خارجية

Lebanon 24
10-07-2023 | 07:10
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نشر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة بعثها إلى قاسم سليماني بعد نجاح عملية كسر حصار تنظيم "داعش" الإرهابي لبلدة آمرلي في العراق، والذي استمر لأكثر من 70 يوما.

وكتب سليماني في رسالته الجوابية: "لقد أرسلت نبأ هذا الانتصار إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية، وعلى الفور تم إرسال رسالة في غاية الأهمية لي". وجاء في رسالة خامنئي: "لا أستطيع التعبير عن مدى قلقي بسبب ذهابكم إلى هذه المنطقة الخطرة".
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ويضيف سليماني: "كانت الرسالة أبوية وملؤها محبة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما بضربة جوية أمريكية استهدفت مطار بغداد قبل 4 أعوام. (روسيا اليوم)           
المصدر: روسيا اليوم
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