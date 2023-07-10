دولة عربيّة بين أكثر بلدان العالم امتلاكاً للمركبات والمدرعات الحربية‎.. من هي؟

صنف موقع "غلوبال فاير باور" السعودية في المرتبة الأولى عربياً والثامنة عالمياً بسلاح المركبات والمدرعات الحربية، متفوقة على عدد من القوى الإقليمية والعالمية.

ويتضمن السلاح المركبات العسكرية منها بأنواعها كافة، مثل المدرعات، والمركبات الهجومية والقتالية، وناقلات الجنود المدرعة، وراجمات الصواريخ، وحاملات قذائف الهاون، وغيرها من المركبات العسكرية.

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وتمتلك القوات البرية السعودية ما يتجاوز 85 ألف مدرعة ومركبة عسكرية؛ من بينها ما يناهز 64 ألفاً في قوة الاستعداد أو الاحتياط.

وفي ما يلي ترتيب الدول من حيث سلاح المركبات والمدرعات الحربية:

1- الولايات المتحدة:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 303553

2- الصين:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 174300

3- روسيا:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 151641

4- كوريا الجنوبية:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 133738

5- تركيا:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 112476

6- اليابان:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 111180

7- الهند:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 100882

8- السعودية:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 85140

9- باكستان:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 77771

مصر:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 77596

10- المملكة المتحدة:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 73296

11- فرنسا:

- عدد المركبات والمدرعات الحربية: 72676

(الخليج أونلاين)