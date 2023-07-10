أردوغان: انتهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن بشكل عادل ودائم سيسهل انضمام كييف للناتو

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بشكل عادل ودائم، سيسهل عملية عضويتها في الناتو.وأكد أردوغان في تصريح اليوم الاثنين، قبيل توجهه إلى ليتوانيا لحضور قمة زعماء الناتو، تأييد أنقرة إلى سياسة الباب المفتوح للناتو، موضحا أن إنهاء الأزمة الأوكرانية سيسهل انضمام كييف للحلف.وفي نفس السياق دعا الرئيس التركي، حلف شمال الأطلسي إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن عضوية السويد في الناتو.وقال أردوغان في هذا السياق: "مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا، ثم نمهد الطريق لعضوية السويد في الناتو كما مهدنا الطريق لفنلندا".وأوضح أردوغان أن إحراز تقدم في عضوية السويد بالناتو مرهون بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي بمدريد.وتابع قائلا: "سأكرر خلال قمة الناتو دعوتنا لحلفائنا الذين يفرضون عقوبات وقيود على تركيا للعدول عن هذا الخطأ بسرعة". (روسيا اليوم)