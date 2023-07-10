Advertisement

إقتصاد

إرتفاع قياسيّ للدولار في سوريا... كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1086049-638245986597776908.jpg
Doc-P-1086049-638245986597776908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين، تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتلامس عتبة عشرة آلاف مقابل الدولار.
 
 
وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد. (سكاي نيوز)
Advertisement
 
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-07-10
09:30 | 2023-07-10
09:00 | 2023-07-10
09:00 | 2023-07-10
08:45 | 2023-07-10
08:00 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website