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إقتصاد
إرتفاع قياسيّ للدولار في سوريا... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
10-07-2023
|
08:30
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سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين، تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتلامس عتبة عشرة آلاف مقابل الدولار.
وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ 9750 ليرة مقابل الدولار الواحد. (سكاي نيوز)
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