لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو

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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا اليوم الاثنين مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس.وأكد لافروف في مستهل الاجتماع أن لدى روسيا ودول مجلس التعاون الخليجية كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي.وأشار إلى أن المشاركين في حوار مجلس التعاون الروسي الخليجي سيتبنون بيانا مشتركا عقب الاجتماع المنعقد في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو.وسيبحث الوزراء مواضع مختلفة، وسيتبادلون وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.وعقد الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2017، والثاني في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2019. (روسيا اليوم)