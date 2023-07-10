الأضرار كبيرة... تحذير للسكان في تركيا بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)

⛈️ Şiddetli yağış sonrası sular altında kalan Kastamonu Cide’den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. pic.twitter.com/yT6gqRklRw
— Yeni Şafak (@yenisafak) July 10, 2023
⛈️ Şiddetli yağış sonrası sular altında kalan Kastamonu Cide’den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. pic.twitter.com/yT6gqRklRw
Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki son durum, havadan görüntülendi. pic.twitter.com/AU8XMODWKq
— Yeni Şafak (@yenisafak) July 10, 2023
Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın taştığı Tersane Caddesi'ndeki son durum, havadan görüntülendi. pic.twitter.com/AU8XMODWKq