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عربي-دولي

موسكو: المفاوضات حول أوكرانيا مستحيلة الآن

Lebanon 24
10-07-2023 | 11:00
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أكد رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف، استحالة مفاوضات التسوية في أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقال: "الآن المفاوضات مستحيلة وإذا أراد الأمريكيون ذلك، سيرغمون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
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وأضاف: "إن أراد الأوكرانيون فعل شيء ما بهذا الخصوص، لألمحوا إلى ذلك أيضا".

وكان المتحدث باسم الكرملين قد صرح مؤخرا بأنه لا يرى أي أفق للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لم تغلق باب التفاوض، وأن واشنطن وكييف تعارضان التسوية الدبلوماسية. (روسيا اليوم)           

المصدر: روسيا اليوم
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