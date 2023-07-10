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عربي-دولي

الرقم كبير جدّاً... ما عدد الأشخاص الذين نزحوا سنوياً خلال الـ15 سنة الأخيرة؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 14:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أطلقت تحذيراتٍ من تفاقم الهجرة بسبب الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيير المناخي، واستمرارها لسنوات مقبلة، في حين ما تزال استجابة كثير من البلدان ضعيفة حيال ذلك.
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وكشفت مفوضية شؤون اللاجئين في تقرير جديد رصد نزوح سنوي لما يفوق 21 مليون شخص سنويا، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بسبب الكوارث الطبيعية.

والرقم اللافت والأخطر هو احتمال تسجيل مليار ومئتي ألف نازح بحلول 2050 للسبب ذاته.

ويتمثل السبب الأبرز والأقدم في الجفاف، ولم تعد تقتصر على مناطق من إفريقيا، حيث سجل الصيف الماضي ظواهر نادرة في بلدان أوروبية والصين تمثلت في انحسار لمستويات الأنهار وجفاف بعض من البحيرات وحرائق التهمت مساحات شاسعة من الغابات والمزارع.

وتدرج الفيضانات في قائمة العوامل المؤثرة، وشهدت باكستان العام الماضي أحد أكبر الكوارث المناخية دفعت بما يقرب 8 ملايين شخص للنزوح خلال أيام، وتضرر ثلث سكان البلاد، فيما تهدد ظاهرة ارتفاع مستوى البحر 900 مليون شخص يقطنون على الجزر والمناطق الساحلية.

ولا تعد الكوارث المناخية عاملاً منفردا للنزوح بل تتداخل مع سياقات مختلفة تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والسياسية وأمنية.

وتعليقا على الموضوع، قال المستشار القانوني في شؤون الهجرة واللجوء لؤي بشور: "نحن أمام استحقاق بيئي من حيث الأهمية والخطورة، ولا يتم الالتزام بما تخرج به المؤتمرات المتعلقة بالمناخ".
وأضاف: "كوب 15" في كوبنهاغن مثلا تم الاتفاق خلاله على 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية للتصدي لعوامل تغير المناخ، لم يتم صرف هذه المبالغ نهائيا".
وقال: "طالما أن انبعاث الغازات والبصمة الكربونية على حالها ستستمر ظاهرة النزوح". (سكاي نيوز)
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