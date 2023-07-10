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كتائب "القسام" تستهدف مستوطنة شاكيد بصاروخين

Lebanon 24
10-07-2023 | 10:44
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أعلنت كتيبة "العياش" التابعة لكتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مستوطنة شاكيد الإسرائيلية غربي مدينة جنين بصاروخين من طراز "قسام 1". (روسيا اليوم)
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