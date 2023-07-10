بعيداً عن دبي.. ملاذ آمن للأفراد ذوي الملاءة العالية في الإمارات

تُعتبر إمارة رأس الخيمة، وهي إقليم شمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ملاذاً آمناً للأفراد ذوي الملاءة العالية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن "إمارة رأس الخيمة تنتهج استراتيجية طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي بدوره سيؤدي إلى جذب أصحاب الفنادق الفاخرة للاستثمار في المنطقة كما والصناعيين والسياح الباحثين عن المغامرة من الدول الأجنبية. وتخطط Wynn Resorts Ltd ومقرها لاس فيغاس لمشروع تقول إنه يهدف إلى أن يكون منتجع ألعاب بقيمة 3.9 مليار دولار. ويقول مستشارو الهجرة إن رأس الخيمة من المرجح أن تستفيد أيضًا من الجهود المبذولة لجلب المزيد من الأفراد الأثرياء إلى الإمارة عبر برنامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه تعمل الإمارة على إنشاء منطقة حرة جديدة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية، وفعلياً فإن غرفة التجارة في رأس الخيمة تسجل وتستقطب عشرات الآلاف من الشركات الأجنبية".

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وتابعت الوكالة، "إن رأس الخيمة هي من بين الإمارات السبع الأصغر في الإمارات العربية المتحدة وتواجه خططها الضخمة الكثير من العقبات. ومع ذلك، في ظل الازدحام الذي تشهده إمارة دبي وارتفاع التكلفة فيها، بدأ نجم الإمارة الصغيرة يسطع. ففي العام الماضي، سجلت الإمارة رقماً قياسياً في عدد الزائرين السنويين بزيادة قدرها 16٪ عن العام السابق، بما في ذلك زيادة بنسبة 40٪ في عدد السياح الأجانب. وتحتل روسيا المرتبة الأولى من حيث الراغبين في الاستثمار، لكن الإمارة جذبت أيضًا مستثمرين من كازاخستان والمملكة المتحدة. أما الآن، فتوجه الحكومة أنظارها نحو الأثرياء الصينيين".

وأضافت الوكالة، "وجدت دراسة أجرتها شركة Ernst & Young للنظر في التأثير المحتمل لمنتجعات الألعاب أن رأس الخيمة يمكن أن تضاعف عدد السياح السنوي بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2030، كما قال بعض الأشخاص المطلعين على الأمر. وأفاد تقرير لـ"Knight Frank"، وهي شركة استشارات عقارية، أن رأس الخيمة لديها خطط طموحة لتصبح بديلاً عن دبي. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية تشغيل منتجع Wynn في نهاية المطاف، فالكازينوهات ليست قانونية في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن، ولا يزال من غير الواضح متى وما إذا كان سيطرأ تغييرات على هذه السياسة".

وبحسب الوكالة، "لا تزال فنادق الخمس نجوم تستثمر بكثافة في رأس الخيمة. افتتحت كل من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وموفنبيك وراديسون مرافق جديدة العام الماضي، وهناك 19 عقارًا آخر قيد الإنشاء، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل Westin وNobu، والتي سيتم بناؤها من قبل مطور روسي".