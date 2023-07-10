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عربي-دولي

بعد استهدافها من "القسّام".. إسرائيل تعثر على منصتي صواريخ قرب مستوطنة شاكيد

Lebanon 24
10-07-2023 | 12:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصة إطلاق صواريخ بالقرب من مستوطنة شاكيد شمال مدينة جنين.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه عثر على منصتي إطلاق صواريخ ثلاثية القوائم، وبقايا صاروخين بدائيي الصنع، بالقرب من مستوطنة شاكيد في فرقة منشيه.
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وأوضح الجيش في بيانه أن القذيفتين لم تشكلا أي تهديد على السكان، مشيراً إلى أن القوات العسكريّة تعمل على معرفة ما إذا كان الصاروخ يحتوي على متفجرات أم لا.
 
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتيبة "العياش" التابعة لكتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف مستوطنة شاكيد غربي مدينة جنين بصاروخين من طراز "قسام 1".

ونشرت الكتيبة مقطع فيديو للصاروخين قبل إطلاقهما، معتذرة عن عدم تصوير لحظة الإطلاق بسبب الوضع الأمني، فيما أرفقت الفيديو ببيان قالت فيه: "في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب، وردا على جرائم العدو بحق أهلنا في مخيم جنين، وردا على استهداف حرائرنا.. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش، وبعون الله وتوفيقه، من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام 1".

وأضاف البيان أنه "برغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد، ونصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".
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