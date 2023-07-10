Advertisement

عربي-دولي

بايدن يصل إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو

Lebanon 24
10-07-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1086134-638246179485312097.jpg
Doc-P-1086134-638246179485312097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي التي تركز على الدعم العسكري لأوكرانيا.
 
وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عصرا في المطار الدولي للعاصمة الليتوانية قادمة من لندن، حيث التقى بايدن في وقت سابق، الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.
Advertisement

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا ليست جاهزة للعضوية في الناتو، مبينا أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن ينتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إدخال كييف ضمن صفوفه. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-07-10
19:00 | 2023-07-10
18:30 | 2023-07-10
16:49 | 2023-07-10
16:48 | 2023-07-10
16:36 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website