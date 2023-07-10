وسط "تحذير واضح".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تعلن التصدّي لطائرة تجسس أميركية

زعمت الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الإثنين، أن طائرات حربية تصدت لطائرة تجسس أميركية حلقت فوق منطقتها الاقتصادية الخالصة.



وحذرت كيم يو جونغ من عواقب "مروعة" إذا استمرت الولايات المتحدة في أنشطة الاستطلاع في المنطقة.

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ولم يرد الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي على الفور على تصريحات إحدى كبار مسؤولي السياسة الخارجية لشقيقها، التي نشرت في وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين.



وفي وقت سابق من الإثنين، أصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بإرسال طائرات تجسس إلى "مجالها الجوي الذي لا يمكن انتهاكه". وحذرت كيم يو جونغ من عواقب "مروعة" إذا استمرت الولايات المتحدة في أنشطة الاستطلاع في المنطقة.ولم يرد الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي على الفور على تصريحات إحدى كبار مسؤولي السياسة الخارجية لشقيقها، التي نشرت في وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين.وفي وقت سابق من الإثنين، أصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بإرسال طائرات تجسس إلى "مجالها الجوي الذي لا يمكن انتهاكه".

وحذرت بيونغ يانغ من احتمال إسقاط الطائرات التي تقترب من المنطقة.

بدورها، ردت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بنفي تسيير الولايات المتحدة لطائرات تجسس إلى أراضي كوريا الشمالية.

وقال المتحدث العسكري الكوري الجنوبي لي سونغ جون في إيجاز، إن الولايات المتحدة تجري أنشطة استطلاعية عادية بالتنسيق مع جيش سيول.

ورداً على هذا التعليق على ما يبدو، اتهمت كيم هيئة الأركان المشتركة بالتصرف مثل "المتحدث" باسم الجيش الأميركي.

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تكثف أنشطتها الاستطلاعية في انتهاك خطير لسيادة بيونغ يانغ وسلامتها.

واتهمت كيم الولايات المتحدة بإرسال طائرات تجسس فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية، وهي المنطقة الواقعة على بعد 200 ميل بحري من أراضيها، حيث تسيطر على حقوق الموارد الطبيعية. (سكاي نيوز عربية)