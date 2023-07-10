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عربي-دولي

المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.. أين حلّت الدول العربية؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 14:19
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أصدر موقع "تورتواز ميديا"، مؤشراً عالمياً للذكاء الاصطناعي، يصنف 62 دولة حسب قدراتها في هذا المجال الذي حقق قفزة هائلة إلى الأمام هذا العام. 

ويهدف المؤشر إلى رصد التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في 62 دولة اختارت الاستثمار فيه، معتبرا أن هذا "الثورة" ستؤثر على الأعمال والحكومة والمجتمع.  
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واعتمد التصنيف على معايير قسمت إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والبحث، والتطوير، والاستراتيجية الحكومية والتجارة.

وحلّت إسرائيل في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والمركز السابع عالمياً.

وجاءت دولة الإمارات، في المركز الثاني في الشرق الأوسط والـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، ثم تركيا (39)، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58). 
المصدر: الحرة

عربي-دولي

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