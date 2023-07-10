هكذا علّقت واشنطن على تصريح اردوغان الأخير بشأن انضمام السويد للناتو

أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى الاثنين، أن الولايات المتحدة تدعم تطلع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا ترى أن على أنقرة ربط ذلك بقبولها انضمام السويد إلى حلف "الناتو".



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة دعمت على مدى سنوات تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ونواصل دعمها"، مضيفاً: "لكننا لا نرى أن ذلك يجب أن يكون عائقا أمام انضمام السويد إلى الناتو".

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وكان الرئيس التركي، قد دعا في تصريح اليوم الاثنين، حلف "الناتو" إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن عضوية السويد في "الناتو"، وقال إن "انضمام السويد إلى الحلف سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".