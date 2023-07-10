بعد تدميرها.. الولايات المتحدة تسعى للتخلص من نفايات الأسلحة الكيماوية

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، العمل على التخلص من النفايات التي خلفتها عملية تدمير أسلحة الولايات المتحدة الكيماوية.



وأشار المسؤولون إلى إغلاق آخر موقعين خصصا لعملية إتلاف هذه الأسلحة في ولايتي كنتاكي وكولورادو، مؤكدين استمرار العمل على التخلص من نفايات عملية التدمير، على أن يكتمل ذلك في غضون عامين أو ثلاثة.

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هذا وأعلن البنتاغون، الاثنين، الانتهاء من عملية تدمير آخر المخزونات "بطريقة آمنة ومسؤولة"، في حزيران الماضي، عملا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.



كما أفاد مسؤولو الوزارة بأنه حتى عام 2012، كانت الولايات المتحدة أتلفت نحو 90 في المئة من هذا المخزون، بينما استغرقت عملية تدمير 10 في المئة أكثر من 10 سنوات، نظرا لتطلبها خطوات أكثر تعقيدا. وبلغت تكلفة هذه العملية نحو 13 ونصف مليار دولار.