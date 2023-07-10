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عربي-دولي

إنضمام السويد للناتو.. ستولتنبرغ: أردوغان وافق على إحالة الطلب إلى البرلمان

Lebanon 24
10-07-2023 | 15:48
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ مساء الاثنين، قبل قمة الحلف التي تنطلق الثلاثاء في فيلنيوس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى التحالف العسكري إلى البرلمان التركي.
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وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: "يسرني أن أعلن.. أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".
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