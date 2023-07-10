بايدن يرحّب بموافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الناتو

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رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بموافقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على انضمام السويد إلى حلف "الناتو".وقال بايدن في بيان "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية"، مشيرا إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدولة الثانية والثلاثين في الحلف.