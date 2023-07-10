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عربي-دولي

زلزال يضرب شمال المحيط الأطلسي... كم تبلغ قوّته؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 16:49
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مساء اليوم، أن زلزالاً بقوة 6.4 درجة ضرب شمال المحيط الأطلسي.
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