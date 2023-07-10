رئيس وزراء السويد: اتّخذنا خطوة كبيرة جداً نحو عضوية "الناتو"

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أكّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن "بلاده اتخذت خطوة كبيرة نحو نيل عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسماح لستوكهولم بالانضمام إلى الحلف.وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع أردوغان والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "أشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جدا اليوم واتخذنا خطوة كبيرة جدا نحو العضوية".وتابع: "ملتزمون بكافة التعهدات لتركيا مقابل الانضمام للحلف".