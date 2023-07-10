Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء السويد: اتّخذنا خطوة كبيرة جداً نحو عضوية "الناتو"

Lebanon 24
10-07-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1086197-638246339197136896.jpg
Doc-P-1086197-638246339197136896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن "بلاده اتخذت خطوة كبيرة نحو نيل عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسماح لستوكهولم بالانضمام إلى الحلف.
Advertisement
وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع أردوغان والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "أشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جدا اليوم واتخذنا خطوة كبيرة جدا نحو العضوية".
وتابع: "ملتزمون بكافة التعهدات لتركيا مقابل الانضمام للحلف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-07-10
19:00 | 2023-07-10
16:49 | 2023-07-10
16:48 | 2023-07-10
16:36 | 2023-07-10
16:00 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website