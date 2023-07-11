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عربي-دولي

السويد وعضوية حلف الأطلسي... اليكم آخر المعطيات

Lebanon 24
11-07-2023 | 00:00
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قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، إن بلاده اتخذت خطوة كبيرة نحو نيل عضوية حلف شمال الأطلسي بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسماح لستوكهولم بالانضمام إلى الحلف.

وأضاف كريسترشون في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "أشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جدا اليوم واتخذنا خطوة كبيرة جدا نحو العضوية".
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ورحّب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل الإثنين إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي على انضمام السويد إلى الناتو الذي كان يعطله منذ أكثر من سنة.

وأكد بايدن في بيان "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

وأشار إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدول الثانية والثلاثين في الحلف.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره التركي أردوغان اليوم الثلاثاء في أثناء وجوده في ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستولتنبرغ، مساء الإثنين، أن أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وأفاد ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل قمة الناتو في ليتوانيا، الثلاثاء: "يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".

واعتبر ستولتنبرغ أن إتمام مسعى انضمام ستوكهولم للناتو "خطوة تاريخية".(سكاي نيوز عربية) 
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