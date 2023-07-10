إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران

أعلن خفر السواحل الإندونيسي أنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطاً بطريقة غير قانونية.



وأضاف في بيان أن السفينة "أرمان 114" كانت تحمل 272.569 طناً من النفط الخام الخفيف، ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى من دون تصريح.

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