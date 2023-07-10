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عربي-دولي

عشية قمة الناتو.. زيلينسكي يطلب "إشارة واضحة" بشأن عضوية بلاده

Lebanon 24
10-07-2023 | 23:37
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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على "إشارة واضحة" بشأن انضمام بلاده الى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عشية قمة الحلف في فيلنيوس.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو عبر تلغرام: "أوكرانيا تستحق أن تكون عضواً في التحالف. ليس الآن لأننا في حالة حرب، لكننا بحاجة الى إشارة واضحة وهذه الإشارة ضرورية الآن".
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تُعقد هذه القمة بعد أكثر من شهر على بدء هجوم مضاد تنفذه القوات الأوكرانية على الجبهة، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب متواضعة أمام خطوط دفاعية روسية صلبة وبسبب النقص في سلاح الجو وقذائف المدفعية.
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