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عربي-دولي

تطور جديد في الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسيرة انتحارية تستهدف مقراً في خيرسون

Lebanon 24
10-07-2023 | 23:47
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نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، فيديو قالت إنه يوثق تدمير مقر للقوات الأوكرانية في خيرسون، مشيرة الى ان عملية تدمير المقر الأوكراني تم بواسطة مسيرة "لانتسيت" الانتحارية.
وتتميز "لانتسيت" بجمعها بين القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية.
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واستخدمت المسيرة في تنفيذ العديد من الضربات ضد قائمة من الأهداف الأوكرانية والغربية خلال العملية العسكرية الروسية.

وإلى جانب قدراتها العديدة، فإن أهم ميزة في "لانتسيت" تتمثل بقدرتها على الوصول إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة عندما تتخذ مسارها النهائي نحو هدف جوي معاد لتدميره، فضلا عن الضوضاء المنخفضة الصادرة عنها.
وأعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، استعادة 14 كيلومترا مربعا شرقي وجنوبي البلاد الأسبوع الماضي من القوات الروسية، في إطار هجومه المضاد.

وقال أندري كوفاليوف، وهو أحد المتحدثين باسم الجيش، للتلفزيون الأوكراني: "تم تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي الأوكرانية جنوبي أوكرانيا الأسبوع الماضي، و4 كيلومترات مربعة في منطقة باخموت" في الشرق.

وبذلك تصل المساحة الإجمالية التي استعادتها أوكرانيا منذ بدء هجومها المضاد في مطلع يونيو الماضي، إلى 193 كيلومترا مربعا.
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