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عربي-دولي

بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
10-07-2023 | 23:59
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تعرض الرئيس الأميركي بايدن، اليوم الاثنين، إلى موقف محرج أثناء استقبال ملك بريطانيا له، وبدا بايدن يتجول وحده تاركا الملك خلفه ثم حاول التواصل مع الحرس الملكي للملك فقط ليتم توجيهه من قبل الملك تشارلز الثالث إلى الجهة الأخرى.
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال استقباله من طرف الملك البريطاني تشارلز الثالث، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، انتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين.

واستقبل الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأميركي جو بايدن، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو".
وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وذكرت الصحيفة أن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

وفي سياق زيارته الأخيرة، كان بايدن زائرا لكنه لا يزال يشعر أنه يمتلك النفوذ لإشراك الحرس الملكي في محادثاته، وعندما لم ينجح ذلك يمكن رؤية الملك تشارلز الثالث، في مقطع فيديو تمت مشاركته على Twitter، وهو يحاول توجيه الرئيس أثناء الاستقبال.

ولا يمكن سماع ما دار بين الملك وبايدن ولكن بالحكم من رد فعل الملك، بدا منهكا قليلا بسبب تصرفات بايدن الغريبة.

وقال خبير آداب السلوك، وليام هانسون، في تعليقه على ذلك، إن قادة الدول يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم بعضا في مثل هذه الأحداث.

وبرر خطأ الرئيس الأميركي بحقيقة أنه "ربما كان مرتاحا جدا أو لم يستمع للتنبيهات".

وقام بايدن بزيارة بريطانيا اليوم والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وغادر إلى ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تركز على مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. (العربية)
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