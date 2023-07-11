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عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي يبحث دعم مساعي أنقرة للتحديث العسكري
Lebanon 24
11-07-2023
|
00:19
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ذكرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر، في اتصال هاتفي، دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.
ويأتي ذلك بعد أن قالت أنقرة إنها ستدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وقال البنتاغون عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر "ناقشا المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري".
وفي وقت سابق، الاثنين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز إن هناك "هدوءا" مؤقتا في "عدوان تركيا على جيرانها"، مضيفا أنه يجري محادثات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن التعليق الذي فرضه على المبيعات الأميركية المستقبلية لطائرات "إف-16" المقاتلة إلى أنقرة.
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