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عربي-دولي

قبل ساعات من قمة الناتو... روسيا تصعّد ضد أوكرانيا

Lebanon 24
11-07-2023 | 01:30
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قال الجيش الأوكراني إن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرهي بوبكو، عبر منشور في "تيليغرام": "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".
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وأضاف بوبكو أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها.

ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة، ولأكثر من ساعة في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا.

وستهيمن على قمة فيلنيوس، التي تبدأ الثلاثاء، تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط دفاع شاملة لحلف الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي هجوم روسي.

ووبّخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة، بسبب دعمهما لأوكرانيا وحذرت من أن عضوية كييف المحتملة في الحلف ستُقابل برد فعل "واضح وحازم".

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي مضى عليه 503 أيام دون نهاية تلوح في الأفق، بمقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتحويل العديد من المدن في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى أنقاض.(الحرة) 
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