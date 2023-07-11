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عربي-دولي

"راقب خطواتك".. رسالة غريبة لبايدن على متن طائرته الخاصة

Lebanon 24
11-07-2023 | 03:37
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"راقب خطواتك"، بهذه العبارة قررت على ما يبدو الطائرة الخاصة للرئيس الأميركي جو بايدن تنبيهه بشأن السلم الذي لطالما تعثّر به.
فخلال الساعات الماضية، لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن إعادة مشاركة مقطع فيديو أظهر لحظة نزول سيد البيت الأبيض من سلم الطائرة بعد وصوله مطار ستانستيد شمال شرقي لندن.
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ولاقى المقطع هذا التفاعل خصوصا أن بايدن توقف لبرهة وقفز بمكانه في إشارة إلى نزوله بأمان ودون أي حوادث عند اللوحة المنبّهة فعلاً.

وقد انتشر المقطع كالنار بالهشيم فيما اعتبره البعض ظاهرة لم تحدث قبل.

في حين أن الرئيس الأميركي اعتاد خلال سفراته الوقوع في مواقف محرجة بشأن سلّم الطائرة خصوصا أنه تعثّر مرارا وسقط أرضاً.
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