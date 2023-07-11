سماع دوي انفجارات في أوديسا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات دوت في أوديسا غربي البلاد.

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وفي وقت سابق تم إعلان حال التأهب الجوي في عدة مناطق في أوكرانيا بينها مقاطعة أوديسا، بحسب وكالة "نوفوستي".وبدأت ضربات القوات الروسية للبنية التحتية لقوات كييف في 10 تشرين الاول، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية.وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديد، من دون المساس في البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.