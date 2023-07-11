أذربيجان تعلّق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ

Advertisement

أغلقت أذربيجان بشكل موقت اليوم نقطة التفتيش العائدة لها على الطريق البري الوحيد الرابط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قره باغ، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، وفق ما أفاد حرس الحدود الأذري.وأوضح في بيان ، نقلته وكالة "فرانس برس" : "تم تعليق العبور موقتا عبر ممر لاتشين في انتظار انتهاء تحقيق باستخدام الصليب الأحمر الأرميني آلياته الطبية للتهريب".