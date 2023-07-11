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عربي-دولي

روسيا: الولايات المتحدة غير مهتمة بحل دبلوماسي في أوكرانيا

Lebanon 24
11-07-2023 | 04:12
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الدبلوماسي الروسي قسطنطين جافريلوف، الثلاثاء، إن إعلان الولايات المتحدة عن خطط لزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يظهر عدم اهتمامها بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وأضاف جافريلوف في تعليقات نشرت في نفس يوم عقد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو" في ليتوانيا، أن أوروبا ستكون أول من يواجه "عواقب كارثية" في حالة تصعيد الحرب.
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