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عربي-دولي

روسيا: العلاقات مع الغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية

Lebanon 24
11-07-2023 | 04:13
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عشية قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الوضع في العلاقات بين موسكو والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.
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وقال أنطونوف للصحافيين: "عشية قمة الناتو، الجو في الفضاء المعلوماتي الأميركي أصبح ساخناً للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأي العام هنا لقبول أي قرارات معادية لموسكو التي سيتم اتخاذها بالأيام القريبة في فيلنيوس"، وفق وسائل إعلام روسية.
كما شدد على أن "الوضع يواصل التدهور نحو النتيجة الأكثر سلبية وهي المواجهة بين روسيا ودول أعضاء الحلف".

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