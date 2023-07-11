قبيل ساعات من الاجتماع.. تصريح لافت لأمين عام الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إنه "يجب منع روسيا من الانتصار في الحرب"، مشيرا إلى أن الحلف سيعمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.



وتعهد أمين عام الناتو، في مؤتمر صحفي، أن يوجه حلف شمال الأطلسي رسالة "واضحة" و"إيجابية" لأوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف.

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