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مسلّح قتل مسؤولاً عسكريّاً روسيّاً بارزاً (صورة)

Lebanon 24
11-07-2023 | 05:36
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة إنفاذ القانون قولها إن مسلحاً قتل ستانيسلاف رزيتسكي نائب رئيس إدارة التعبئة في مدينة كراسنودار الواقعة في جنوب روسيا.

وأضافت الوكالة أن قضية جنائية فُتحت في مقتل رزيتسكي، الذي تولى أيضاً قيادة غواصة كراسنودار التابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية، والتي تحمل نفس اسم المدينة. (سكاي نيوز)
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صورة نشرتها حسابات على تويتر لستانيسلاف رزيتسكي
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