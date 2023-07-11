ماكرون يعلنها.. فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب"

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقال لدى وصوله الى مكان انعقاد القمة في فيلنيوس : "قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق، اعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة الينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد".

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