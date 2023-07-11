Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يعلنها.. فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب"

Lebanon 24
11-07-2023 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1086367-638246766992963105.png
Doc-P-1086367-638246766992963105.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال لدى وصوله الى مكان انعقاد القمة في فيلنيوس : "قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق، اعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة الينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-07-11
06:49 | 2023-07-11
06:30 | 2023-07-11
05:55 | 2023-07-11
05:36 | 2023-07-11
05:30 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website