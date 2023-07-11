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عربي-دولي
إنفجار عبوة ناسفة في سوريا... من كان مستهدفاً على أوتوستراد دمشق - درعا؟
Lebanon 24
11-07-2023
|
05:55
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قال التلفزيون السوري إنه تم استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي على أتوستراد دمشق - درعا بعبوة ناسفة، زرعها مجهولون على جانب الطريق، أدت إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني. (روسيا اليوم)
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