إنفجار عبوة ناسفة في سوريا... من كان مستهدفاً على أوتوستراد دمشق - درعا؟

قال التلفزيون السوري إنه تم استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي على أتوستراد دمشق - درعا بعبوة ناسفة، زرعها مجهولون على جانب الطريق، أدت إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني. (روسيا اليوم)

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