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عربي-دولي
أول رد من موسكو على قرار ماكرون تزويد أوكرانيا بصواريخ سكالب
Lebanon 24
11-07-2023
|
07:00
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في أول رد فعل على القرار الفرنسي بتزويد أوكرانيا بصواريخ سكالب بعيدة المدى، قال الكرملين إن "قرار فرنسا بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى خطأ، وسترد روسيا على مثل هذه الإجراءات".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن عمليات تسليم الأسلحة الجديدة إلى كييف "لن تؤدي إلى تغيير جذري في مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "بل ستزيد من صعوبة مصير أوكرانيا".
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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر، اليوم الثلاثاء، في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لتكون بلاده الدولة الأوروبية الثانية التي تزود كييف بهذا النوع من الصواريخ.
وقال ماكرون لدى وصوله الى مكان انعقاد قمة الناتو في فيلينوس"قررنا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".
وأضاف أن فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".
يشار إلى أن صواريخ "سكالب" بعيدة المدى هي النسخة الفرنسية من صواريخ ستورم شادو البريطانية، وهي من تطوير بريطاني فرنسي مشترك. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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