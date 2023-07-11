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عربي-دولي

بيلاروسيا: سنتبادل الخبرات مع ممثلي "فاغنر" بعد وصولهم إلى البلاد

Lebanon 24
11-07-2023 | 06:49
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كشفت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، عن جزء من خططها لاستقبال مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بموجب اتفاق بعد التمرد قصير الأمد الذي نفذته في روسيا يوم 24 حزيران الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان، إنها "ستتبادل الخبرات مع ممثلي فاغنر بعد وصولهم وتفرقهم في ساحات التدريب في البلاد".
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كما أشارت الوزارة إلى تدريبات مشتركة مع الجيش الروسي. (سكاي نيوز)
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