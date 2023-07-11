31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير المالية الكويتية يُؤكّد إستقالته
Lebanon 24
11-07-2023
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير المالية الكويتي مناف الهاجري تقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.
Advertisement
وجاءت الاستقالة بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
14:29 | 2023-07-10
10/07/2023 02:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
16:08 | 2023-07-10
10/07/2023 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
13:57 | 2023-07-10
10/07/2023 01:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
05:42 | 2023-07-11
11/07/2023 05:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خط جرّ رئيسي تضرّر.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق!
Lebanon 24
خط جرّ رئيسي تضرّر.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق!
11:49 | 2023-07-10
10/07/2023 11:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:09 | 2023-07-11
مفاجأة من العيار الثقيل.. هذا ما قاله أحد ركاب الغواصة "تيتان" قبل رحيله
11:00 | 2023-07-11
3 كتّاب يتقدمون بدعوى ضدّ "تشات جي بي تي" و"ميتا"... ما السبب؟
11:00 | 2023-07-11
بعد مقاطعة الجيش قمة إيغاد.. ما مستقبل المساعي الأفريقية لحل الأزمة السودانية؟
10:30 | 2023-07-11
السفارة الأميركية في السودان تصدر بيانا حول قمة "إيغاد" التي انسحب منها الجيش
10:19 | 2023-07-11
بسبب التوتّر مع "حزب الله"... هوكشتاين في إسرائيل وهذا ما ناقشه هناك
10:11 | 2023-07-11
غانتس شارك في الاحتجاجات... والشرطة الإسرائيليّة اعتقلت 66 متظاهراً
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
11/07/2023 18:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
11/07/2023 18:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
11/07/2023 18:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact