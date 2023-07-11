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عربي-دولي

وزير المالية الكويتية يُؤكّد إستقالته

Lebanon 24
11-07-2023 | 08:27
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أكد وزير المالية الكويتي مناف الهاجري تقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.
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وجاءت الاستقالة بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة. (سكاي نيوز)
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