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عربي-دولي
3 كتّاب يتقدمون بدعوى ضدّ "تشات جي بي تي" و"ميتا"... ما السبب؟
Lebanon 24
11-07-2023
|
11:00
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أقام ثلاثة كتّاب دعوى على شركة "أوبن إيه آي" التي ابتكرت برنامج "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي، متّهمين إياها باستخدام محتوى من كتبهم لتشغيل روبوت المحادثة، على ما أفاد مصدر قضائي.
كذلك، أقام الكتّاب دعوى على شركة "ميتا" متّهمين إياها بالأمر نفسه مع برنامجها للذكاء الاصطناعي التوليدي "للاما".
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وطلب كل من مؤلفة السيرة الذاتية "ذي بيدويتر" سارة سيلفرمان والكاتبين كريستوفر غولدن وريتشرد كادري، من قاضٍ فدرالي في سان فرانسيسكو جعل هذه الملاحقات جماعية، ما يتيح لكتّاب آخرين الادعاء في القضية نفسها. (سكاي نيوز)
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