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عربي-دولي
سفارة اوكرانيا في لبنان: بوتين قاتل المدنيين
Lebanon 24
11-07-2023
|
09:30
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علقت سفارة أوكرانيا في لبنان في بيان على رفع صور يافطات تصور رئيس روسيا فلاديمير بوتين على أنه حامي القرآن، وقالت:"من سخرية القدر أن يتم رفع صور لرئيس روسيا وهو يحمل بين يديه قرآناً كريماً، تقدمه على أنه حامي الأديان. بوتين، قاتل المدنيين من الأديان المختلفة في الشيشان وسوريا وأوكرانيا وجورجيا وغيرها، يجهد في استخدام بعض المأجورين لتلميع صورته الدموية مستخدماً في ذلك هذه المرة الكتب السماوية والأديان".
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اضاف البيان:" لطالما قدمت السلطات الروسية نفسها، ولا سيما الرئيس بوتين، على أنهم يصنعون السلام ويحمون الأديان، يستخدمون الموضوعات الدينية ويتلاعبون بها بمهارة، واليوم ليس استثناءً. اليوم نرى بوتين يصوّر نفسه مدافعاً عن المسلمين. هؤلاء المسلمون هم أنفسهم الذين قتلهم جيش بوتين في الحرب الشيشانية الأولى 1994-1996، حيث قُتل 120 ألف مسلم مسالم. في وقت لاحق، في الحرب الشيشانية الثانية 1999-2002، تم اعتبار 125000 من السكان المسلمين المسالمين قتلى. ثم جاء دور سوريا، حيث بلغ عدد الضحايا مئات الآلاف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ما بين 384660-577.660 ألف مدني قتلوا، وأصبح أكثر من 5.000.000 لاجئين (ألم يكن لبنان أول من عانى من موجات هجرة الفارين من الحرب السورية)".
وتابع البيان:"لا يعرف نفاق روسيا الحديثة والنخبة الحاكمة حدودًا، فبعد مئات الآلاف من جرائم قتل المسلمين المسالمين، يقدم الرئيس بوتين نفسه اليوم كنصير للعدالة ومدافع عن الأديان، وهو في نفس الوقت يواصل قتل المسلمين والمسيحيين وممثلي "الأقليات" في أوكرانيا".
وختمت: " لا يليق ببوتين إلا كشف مظهره الحقيقي، وهو أن يداه التي تلطخت بدماء الأبرياء من المسلمين والمسيحيين هي نفسها التي حملت نسخة من القرآن الكريم في مسعى منه للاختباء وراء الكتاب المقدس لتلميع صورته مدعياً الدفاع عن الأديان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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