29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل سيسمح بوتين باحتفاظ "فاغنر" بأعمالها في أفريقيا؟
Lebanon 24
11-07-2023
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الحرة"، أنّ تقريراً لوكالة "بلومبرغ"، قال إنّ مجموعة فاغنر العسكرية الروسية ستحتفظ بجزء من أعمالها في قارة أفريقيا، وذلك على الرغم من محاولة التمرد الفاشلة التي نفذها قائم المجموعة يفغيني بريغوجين.
Advertisement
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على المناقشات التي دارت خلال الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة فاغنر نهاية الشهر الماضي، أن الكرملين سيسمح لبريغوجين بالحفاظ على بعض عملياته المكثفة في أفريقيا، في ظل سعي روسيا لتعزيز نفوذها في القارة الغنية بالموارد.
وقال أحد المصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما لحساسية الموضوع، إن الطرفين توصلا لاتفاق يقضي باستمرار عمليات فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ونقلت بلومبرغ عن مصدر آخر مقرب من الكرملين، أنه بعيدا عن أفريقيا الوسطى، كان بوتين يقيّم خياراته ومن المرجح أن ينتهي الأمر بالسماح لفاغنر بالاستمرار في عملياتها بأفريقيا والتي تعتمد عليها المجموعة في تمويل أنشطتها، لكن ستكون عملياتهم تحت إدارة مباشرة من موسكو.
وقال الخبير السياسي المقرب من الكرملين، سيرغي ماركوف: "ستبقى فاغنر في أفريقيا بالتأكيد"، مضيفًا أن القرار الذي ينتظر تحديده هو من الشخص الذي سترفع إليه المجموعة تقاريرها، سواء بريغوجين أم شخص آخر من الأوليغارش في روسيا. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
Lebanon 24
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
09:00 | 2023-07-11
11/07/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
05:42 | 2023-07-11
11/07/2023 05:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاحٌ" جديد بيدِ لبنان.. هكذا سينتهي "توتُّر الجنوب"
Lebanon 24
"سلاحٌ" جديد بيدِ لبنان.. هكذا سينتهي "توتُّر الجنوب"
03:15 | 2023-07-11
11/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
09:32 | 2023-07-11
11/07/2023 09:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
08:00 | 2023-07-11
11/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:15 | 2023-07-11
قمة الناتو.. تطمينات لأوكرانيا بشأن مستقبلها مع الحلف وزيلينسكي مستاء
16:47 | 2023-07-11
بعد اعتقال عشرات المتظاهرين في "إسرائيل".. واشنطن تصدر بياناً وهذا مضمونه
16:33 | 2023-07-11
بعد نجاح موسم الحج.. السعودية تعلن بدء موسم العمرة
16:27 | 2023-07-11
أول استخدام لها.. قوات كييف تقصف مدينة توكماك بالذخائر العنقودية
16:00 | 2023-07-11
الذكاء الاصطناعي يرفع من جودة الوظائف... هذا ما كشفه تقريرٌ دوليّ
16:00 | 2023-07-11
توقيف موظف في مصرف بسبب حوالة ماليّة... لمن أرسلها؟
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
11/07/2023 23:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
11/07/2023 23:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
11/07/2023 23:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact