الذكاء الاصطناعي... هل يكون لغة الحوار بين البشر والمخلوقات الفضائية؟

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لاحظ العالم الأميركي "آفي لوب" وجه الشبه بين المخلوقات الفضائية والروبوتات، وأشار إلى احتمال أن تتواصل المخلوقات الفضائية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي قبل أن تتصل مع البشر.وقال لوب: "معظم النجوم تكونت بمليارات السنوات قبل الشمس، لذا يمكن أن تكون هناك حضارات أطول عمرا بمئة مليار مرة من عمر تكنولوجيتنا، مما يعني أننا إذا صادفنا أحدا فالأرجح أنهم سيفوقوننا تقدما بكثير، لذا لن يشعروا أننا نشكل خطرا عليهم ولن يهاجمونا، سيتابعون مسارهم ويمضون في حال سبيلهم، أنا لست قلقا بل أظن أنها فرصة لنتعلم من تكنولوجيات جديدة".وأضاف أن الوصول إلى الفضاء يسهل على أنظمة الذكاء الاصطناعي لأنها تستطيع اجتياز رحلتها بسلام.كما أن وكالات الفضاء في كافة أنحاء العالم بما فيها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية تستخدم منذ سنوات تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم المجرات والنجوم وإرسال روبوتات إلى كواكب أخرى.ورجح لوب أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون لغة الحوار بين البشر والمخلوقات الفضائية. (سكاي نيوز)