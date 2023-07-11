غانتس شارك في الاحتجاجات... والشرطة الإسرائيليّة اعتقلت 66 متظاهراً

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شارك بيني غانتس أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية في الاحتجاجات التي طالت مناطق عدة، الثلاثاء، اعتراضا على قانون مثير للجدل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا.وقال غانتس: "الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب"، في إشارة إلى مشروع القانون.وتابع: "الاحتجاج يجب أن يبقى خارج الجيش والشرطة. عليهم استخدام أقصى درجات القوة ضد الأعداء وليس ضد المواطنين".وأفادت "سكاي نيوز" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن 66 متظاهرا، في المسيرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو.وأغلق محتجون طرقا سريعة رئيسية، ودخلوا في صدام مع الشرطة، بينما تمضي الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة قدما في مشروع القانون. (سكاي نيوز)