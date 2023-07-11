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عربي-دولي

الناتو يكشف شروطه لعضوية أوكرانيا

Lebanon 24
11-07-2023 | 12:15
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن قادة الحلف اتفقوا خلال قمتهم في ليتوانيا على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين "تتوفر الشروط".

وقال ستولتنبرغ للصحفيين بعد المحادثات: "كما أوضحنا أننا سنوجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حين يتفق الحلفاء وتتوفر الشروط".
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وأضاف: "هي المرة الأولى التي نستخدم فيها كلمة دعوة"، وذلك ردا على سؤال حول الاستياء الذي عبر عنه قبل ساعات منذ ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب موقف الحلف.

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "يبدو أنه ليست هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي، ولا لجعلها عضوا في الحلف".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "التردد هو ضعف"، معتبرا أن "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي".
 
من جانب آخر، قال ستولتنبرغ إن الدول الأعضاء في الحلف اتفقت على أن هدفها المتمثل بإنفاق 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي على الدفاع سيصبح حدا أدنى.

وأوضح في نهاية اليوم الأول من القمة، أن "11 من الدول الحليفة بلغت أو تتجاوز حد الـ2 بالمئة"، مضيفا: "نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير السنة المقبلة".

وأضاف ستولتنبرغ: "اليوم تعهد الحلفاء بالتزام دائم بتخصيص 2 بالمئة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي سنويا للدفاع". (سكاي نيوز عربية) 
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