كم يبلغ عدد الجنود الروس القتلى في أوكرانيا؟

لجأ صحفيون مستقلون إلى سجلات الوفيات وإعلانات النعي المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعية المحلية، لتقدير عدد قتلى القوات الروسية في أوكرانيا، وفق ما ذكره موقع meduza الروسي المستقل الذي شارك في هذا التحقيق بالمشاركة مع موقع Mediazona الروسي.

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ومنذ آخر إعلان في أيلول من العام الماضي، لم تصدر موسكو أي بيانات رسمية بشأن أعداد القتلى، الذي قدر بنحو 5900 جندي.





وقال الموقع إن الباحثين حللوا التقارير الحالية بشأن الوفيات المنشورة وبيانات الوفيات من دائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية، والسجلات الشاملة من سجل الوصايا الوطني، وخلصوا إلى أن ما بين 40 ألفا و55 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في القتال في أوكرانيا منذ بدء الغزو في شباط 2022، وحتى 27 ايار 2023.



واعتبرت مجلة إيكونوميست أن هذا الرقم أقل من بعض التقديرات الأخرى، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي قدر العدد بين 60 ألفا و70 ألفا، فقط خلال السنة الأولى من الغزو.



وقال موقع meduza إنه بحساب عدد الرجال المصابين بجروح خطيرة لدرجة أنهم خرجوا من المعارك، يرتفع إجمالي عدد الضحايا (القتلى والجرحى) في روسيا إلى 125 ألف جندي على الأقل، ولا يشمل هذا الرقم الجنود المفقودين أو الأسرى أو المواطنين الأوكرانيين الذين يقاتلون مع القوات الروسية بالوكالة المتمركزة في دونيتسك ولوغانسك.

وتقول إيكونوميست إنه في مقابل كل قتيل، كان هناك 3 جرحى أو أكثر، وكانت إصاباتهم خطيرة بما يكفي لإبعادهم عن المعركة، وبهذا المنطق، قتل أو جرح 200 ألف جندي روسي في أوكرانيا.

وفي خلال 15 شهرا من القتال (من 24 شباط 2022 إلى أواخر أيار 2023)، بلغ عدد القتلى من الجنود الروس في أوكرانيا ثلاثة أضعاف عدد قتلى القوات السوفيتية على مدى 10 سنوات من الحرب في أفغانستان، وتسعة أضعاف عدد القتلى الروس في حرب الشيشان بين عامي 1994 و1996. (الحرة)