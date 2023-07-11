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عربي-دولي

برلمان أوروبا يصادق على خطة "قانون الرقائق" بأغلبية ساحقة

Lebanon 24
11-07-2023 | 12:47
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صادق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتطوير صناعة أشباه الموصلات محلياً، وتقليل الاعتماد على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي.

وحظي النص بموافقة 587 عضواً ورفضه عشرة أعضاء فيما امتنع 38 عضواً عن التصويت.
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ويُعرف النصّ باسم "قانون الرقائق"، ويهدف إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية، لتبلغ 20 بالمئة بحلول عام 2030.

ولتحقيق ذلك، سيتعين على التكتّل مضاعفة إنتاجه أربع مرات.
 
وشهدت أوروبا انخفاضا في قدرتها على تصنيع أشباه الموصلات في العقود الأخيرة، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على السوق العالمية، وهم تايوان (حيث ينتج 90 بالمئة من الرقائق الأكثر تطورا في العالم) وكوريا الجنوبية والصين.
 
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أمام أعضاء البرلمان "لن تكون هناك سياسة صناعية بدون مصانع.. انتهى وقت استثمار أوروبا في الأبحاث فقط".
 
وستتم تعبئة نحو 6.2 مليار يورو من الاستثمارات العامة، 3.3 مليار منها مصدرها ميزانية الاتحاد الأوروبي، للبحث والتطوير بهدف تسهيل نقل المعرفة من المختبرات إلى المصانع.

كما سيتم إنشاء نظام لرصد النقص، لتمكين المفوضية الأوروبية من توقّع الصعوبات المحتملة في الإمداد والعمل في أوقات الأزمات، بما في ذلك عن طريق اللجوء إلى عمليات شراء مشتركة. (سكاي نيوز عربية) 
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