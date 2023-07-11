حمم ودخان كثيف.. مشاهد مخيفة لثوران بركان في أيسلندا

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا بأن ثوراناً بركانياً بدأ في 10 تموز الجاري، على بعد نحو 30 كيلومتراً من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، للمرة الثالثة خلال عامين، والذي تتدفق منه حمم بركانية في المنطقة.

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وقال المكتب في بيان إن "الثوران يحدث في منخفض صغير شمال ليتلي هروتور مباشرة، يتصاعد منه الدخان باتجاه الشمال الغربي".

وقال أستاذ الجيوفيزياء ماغنوس تومي جودموندسون، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "الثوران لا يزال صغيرا حتى الآن، لكن من السابق لأوانه تحديد كيفية تطوره، ووصل تدفق الحمم البركانية، مساء الاثنين إلى ارتفاع 200 متر".

وتُظهر اللقطات المنتشرة في وسائل الإعلام المحلية، سحابة ضخمة من الدخان، تتصاعد من الأرض بالإضافة إلى تدفق كبير من الحمم البركانية.