رئيس الوزراء التايلاندي يعلن اعتزاله الحياة السياسية

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، عن تقاعده من الحياة السياسية، وتخليه عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة المحافظ، وفقا لصحيفة "بانغكوك بوست".

وقال في بيان نشره حزب رئيس الوزراء على مواقع التواصل، إنه "اعتبارا من اللحظة الراهنة أود أن أعلن اعتزالي السياسة وخروجي من حزب الأمة التايلاندية المتحدة".



Advertisement ودعا رئيس الوزراء التايلاندي زعيم الحزب ومسؤوليه التنفيذيين وأعضاءه، إلى مواصلة حماية "مؤسسات الأمة والدين والملكية ومواصلة رعاية الشعب التايلاندي".



وسينتخب البرلمان التايلاندي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لبرايوت تشان أوتشا، يوم الخميس المقبل الموافق 13 تموز الجاري.



وكان برايوت تشان أوتشا على رأس الحكومة التايلاندية، منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب عام 2014، وانضم إلى حزب الأمة التايلاندية المتحدة قبل أسابيع من انتخابات، شهر أيار الماضي، التي شهدت احتلال المحافظين المركز الخامس بعد فرز 12.5% من الأصوات. (سبوتنيك)